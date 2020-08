Camera, 5 deputati hanno chiesto il bonus per le partite Iva. Di Maio: “Si dimettano” (Di domenica 9 agosto 2020) partite Iva, ma anche deputati. Cinque persone che svolgono il lavoro a Montecitorio, tra cui ci sarebbe anche un conduttore tv, sarebbero riuscite a richiedere e ricevere il bonus di 600 euro mensili, poi elevato a 1.000, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per l'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano", ha tuonato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "È una vergogna", ha aggiunto il presidente della Camera Roberto Fico. Leggi su tg24.sky

Roma, 9 ago. (askanews) - "La richiesta del bonus di 600 euro, previsto per gli autonomi e le partite Iva, avanzata da cinque deputati è davvero inqualificabile. Spero che restituiscano subito i soldi ...

Cinque deputati hanno chiesto - e ottenuto - il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1.000 previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva: la segnala ...

