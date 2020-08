Bielorussia al voto, secondo gli exit poll Lukashenko, «ultimo dittatore d’Europa», avrebbe vinto con quasi l’80% (Di domenica 9 agosto 2020) Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko avrebbe ottenuto il 79,7% dei voti alle presidenziali di oggi: è quanto emerge dal un exit poll condotto su richiesta della tv Mir secondo quanto riporta l’agenzia Tass. La sua sfidante, Svetlana Tikhanovskaya, si sarebbe fermata al 6,8%. Un risultato atteso e con possibili pesanti conseguenze per il voto delle presidenziali in quella che viene definita l’«ultima dittatura d’Europa». Svetlana Tikhanovskaya Il profilo Instagram ufficiale della sua campagna elettorale ha come foto profilo ancora quella di suo marito. Anche il nome è di Serghei Tikhanovsky. Scorrendo gli ultimi post compare invece il volto di Svetlana: occhi scuri, capelli castani, sguardo profondo. Una pagina social che per ... Leggi su open.online

