Arturo Farinelli, il "maestro degli irredenti"

Roma, 9 ago – Arturo Farinelli ha lasciato all'Italia una traccia letteraria ingiustamente dimenticata. Uno dei massimi scrittori italiani, Giovanni Papini, nel suo "24 Cervelli" del 1928, delinea con il suo stile inconfondibile un profilo di intellettuali. Uno di questi è dedicato al professor Arturo Farinelli, che conosceva bene dai tempi de La Voce: "Arturo Farinelli non è ignoto in Italia – specialmente da che insegna a Torino – ma i più non sanno di lui che il nome e quei pochi che sanno di più arrivano all'erudito, allo storico della letteratura e lì si fermano. E solo gli studenti di Innsbruck e di Torino e gli ascoltatori di Firenze sanno che è maestro pieno d'amore e lettore

