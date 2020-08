Una città in lutto per Damiano. Il giovane consigliere comunale muore a soli 29 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Noale, l’interà comunità piange la morte del giovane consigliere comunale. Damiano Caravello aveva appena 29. consigliere comunale di Noale e residente a Briana, Damiano ha combattuto la sua dura battaglia contro la malattia, e neanche i due trapianti a cui si era sottoposto sono riusciti a fargliela vincere. Damiano era anto con quella malattia, e per la stessa si è spento per sempre. Una malattia epatica rara fin dalla nascita quella di cui soffriva Damiano Caravello. Il giovane uomo di appena 29 anni solo 3 mesi fa era stato sottoposto a un’operazione chirurgica atta a garantirgli una vita più ‘normale’, ma quel calvario per ... Leggi su caffeinamagazine

