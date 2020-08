Turris, colpo a centrocampo: mister Fabiano ritrova Sandomenico (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Ss Turris calcio è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Salvatore Sandomenico (classe 1990). L’esterno offensivo, da quando conquistò la promozione in serie C2 nella fila dell’Arzanese proprio con allenatore Fabiano (stagione 2010-2011), non ha più lasciato il calcio professionistico, militando in club come Juve Stabia, Reggina, L’Aquila, Siracusa, Teramo. Nell’ultima stagione sportiva ha vestito, sempre in C, le casacche di Avellino e Cavese. Proprio gli ottimi rapporti tra il direttore generale Primicile ed il presidente del club metelliano, Massimiliano Santoriello, hanno favorito il trasferimento del calciatore alla Turris. La trattativa è stata perfezionata questa mattina al ... Leggi su anteprima24

diavolisempre : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Colpo Turris, ingaggiato Salvatore Sandomenico - Torrechannelit : Turris – Colpo in attacco, preso Sandomenico - NewsTuttoC : UFFICIALE - Colpo Turris, ingaggiato Salvatore Sandomenico -

Ultime Notizie dalla rete : Turris colpo Turris - Colpo in attacco, preso Sandomenico Torrechannel Rotonda, il colpo in difesa è Luca Cassese in arrivo dal Lavello - I AM CALCIO ITALIA

Il secondo colpo di mercato del Rotonda è Luca Cassese. L'esperto difensore centrale classe 92’, alto 190 cm, vanta oltre 200 gare in serie D con le maglie di Turris, Sant’Antonio Abate, Noto, Due Tor ...

Castel San Giorgio, che colpo in difesa ! Firma un ex Puteolana 1902 ed Afragolese

Colpo grosso in difesa per il Castel San Giorgio che ha tesserato l’esperto Mario Follera, proveniente dalla Puteolana 1902 con cui ha conquistato la promozione in Serie D, ed ex di numerose squadre, ...

Il secondo colpo di mercato del Rotonda è Luca Cassese. L'esperto difensore centrale classe 92’, alto 190 cm, vanta oltre 200 gare in serie D con le maglie di Turris, Sant’Antonio Abate, Noto, Due Tor ...Colpo grosso in difesa per il Castel San Giorgio che ha tesserato l’esperto Mario Follera, proveniente dalla Puteolana 1902 con cui ha conquistato la promozione in Serie D, ed ex di numerose squadre, ...