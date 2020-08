Riscossa sovranista contro Shal Al Wihni che minaccia di lasciare l’Italia, ma è Salvini islamico (Di sabato 8 agosto 2020) Un post “troll” sta facendo rumore, nonostante l’idea iniziale fosse solo quella di ironizzare su Salvini e sulle politiche portate avanti da quest’ultimo per quanto concerne la questione dei migranti. In particolare, un semplice fotomontaggio del Segretario della Lega, ribattezzato in questo frangente come “Shal Al Wihni“, ha innescato una serie di commenti sovranisti da parte di utenti forse un po’ distratti. In tanti, infatti, non si sono resi conti che si tratti del leghista in versione araba, con tanto di barba lunga. Salvini diventa Shal Al Wihni, la sua versione araba Dopo la questione relativa al comizio che si è tenuto in giornata ad Empoli che vi abbiamo riportato in mattinata, dunque, un’altra vicenda che coinvolge ... Leggi su bufale

zazoomblog : Riscossa sovranista contro Shal Al Wihni che minaccia di lasciare l’Itala ma è Salvini arabo - #Riscossa… - clikservernet : Riscossa sovranista contro Shal Al Wihni che minaccia di lasciare l’Itala, ma è Salvini arabo - Noovyis : (Riscossa sovranista contro Shal Al Wihni che minaccia di lasciare l’Itala, ma è Salvini arabo) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Riscossa sovranista Riscossa sovranista contro Shal Al Wihni che minaccia di lasciare l'Italia, ma è Salvini islamico Bufale.net Ascolti tv analisi 30 luglio: Meno corna più share per Bisciglia post covid. Rete4 ‘tradisce’ Salvini

Temptation Island fa il record di share (41,2%) alle 24.10 con la coppia formata da Elia e Delle Piane, dopo avere toccato quasi 4,7 milioni con il falò ‘positivo’ di Andrea e Anna a cavallo delle 22.

Giorgia Meloni sarà il primo premier donna d’Italia?

Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...

Temptation Island fa il record di share (41,2%) alle 24.10 con la coppia formata da Elia e Delle Piane, dopo avere toccato quasi 4,7 milioni con il falò ‘positivo’ di Andrea e Anna a cavallo delle 22.Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...