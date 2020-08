Preliminari Champions League 2020/2021: il Linfield sconfigge il Tre Fiori per 2-0 (Di sabato 8 agosto 2020) Il primo match della stagione 2020/2021 di Champions League ha visto sfidarsi il Linfield, campione d’Irlanda del Nord, e il Tre Fiori, che ha vinto il campionato di San Marino. La sfida valida per il primo turno dei Preliminari della Coppa dalle grandi orecchie è finita per 2-0 in favore dei nordirlandesi, vittoriosi grazie alle reti negli ultimi 20′ segnate da Hery e Manzinga. Riparte la nuova Champions League, ancora prima che sia finita l’edizione precedente. Leggi su sportface

