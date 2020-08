Pirlo nuovo allenatore della Juventus. La scelta "all in" di Andrea Agnelli (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Prende il posto di Maurizio Sarri, condannato dal fallimento europeo e da una stagione piena di contraddizioni e vuota di slanci. Le valutazioni complessive annunciate da Andrea Agnelli nell'immediato post gara contro il Lione sono durate lo spazio di una giornata, poi è arrivato l'annuncio che ha una doppia valenza. La prima è il messaggio mandato dentro e fuori il gruppo di lavoro: la sconfitta di Champions League va metabolizzata in fretta perché la prossima stagione incombe e bisogna guardare avanti, non indietro. Tempo non ce n'è per arrovellarsi in processi.Ma al tempo stesso Agnelli gioca l'all-in della sua presidenza nel ... Leggi su panorama

