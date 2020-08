Perù, nuovo stop per il calcio: giocatori positivi e assembramenti di tifosi (Di sabato 8 agosto 2020) nuovo stop per il calcio professionistico peruviano. Dopo una pausa di cinque mesi, il campionato era ripreso con il match tra Universitario e Cantolao allo stadio Nacional di Lima (0-0), ma subito dopo è arrivato il comunicato con cui il governo ha fermato nuovamente la stagione. L’Istituto peruviano dello sport (IPD) ha infatti annunciato in una nota che a causa di “rischi per la salute e sicurezza” sono state sospese “le altre partite della 7/a giornata di campionato”, in programma tra sabato e lunedì. La decisione è una diretta conseguenza di quanto sta succedendo: diversi giocatori, tra i quali due dell’Universitario, sono risultati positivi al coronavirus, ed i tifosi dell’Universitario sono accorsi nei dintorni ... Leggi su sportface

