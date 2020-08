Perde controllo della moto e si schianta contro un albero: morta Silvia Angoli (Di sabato 8 agosto 2020) Silvia Angoli, 30 anni, si trovava a bordo della sua moto in via Martiri della Bettola, a Baragalla, in provincia di Reggio Emilia. L’impatto è avvenuto intorno all’una di notte: la donna avrebbe perso controllo della vettur finendo contro un albero. Uno schianto che le è costato la vita. Si consuma a Baragalla, in provincia … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ennatrasporti : San Leone perde il controllo della sicurezza pubblica; ieri sera ancora risse - EmanueleT7 : Media scoprono che: 1) L'arbitro può condizionare la partita; 2) se le altre perdono è fallimento, se perde la… - VoceDelTrentino : Perde il controllo della mountain bike e finisce nel bosco. Grave 58 enne - - ilbassanese : Scooterista perde il controllo, invade la corsia e si scontra con un'auto: ferito 51enne - LuciaMosca1 : (Formia, in stato di ebbrezza perde il controllo della moto e danneggia la segnaletica stradale) Segui su: La Noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo Perde il controllo della moto e precipita in una scarpata facendo un volo di oltre 5 metri il Dolomiti Cava Choc: a 18 anni perde la gamba per salvare l’amica. Lei avvia la raccolta fondi

Dopo la disperazione al via la raccolta fondi lanciata online per aiutare Giulia Moscariello, la ragazza di 18 anni di Cava de’ Tirreni (Salerno) rimasta coinvolta in un grave incidente stradale in cu ...

Così l'Erdoganomics sta portando al collasso l'economia turca

Stiamo assistendo ad un inesorabile e costante deprezzamento della lira turca che se non sarà arrestato entro l’autunno potrebbe condurre l’economia del paese sull’orlo del baratro a soli due anni dal ...

