Napoli, Gattuso: “Sono deluso, presi tre gol incredibili” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la sconfitta del Napoli al Camp Nou contro il Barcellona (3-1) arrivano le parole di Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “I rimpianti sono tanti. Abbiamo preso tre gol incredibili e subito una mezz’ora di blackout. La squadra ha fatto il suo gioco. E’ una squadra che ha messo in difficoltà il Barcellona. Per 10 minuti non li abbiamo fatti uscire dalla loroarea. Per diventare giocatori importanti, dobbiamo migliorare quello che abbiamo mostrato a tratti in questi sei mesi. Abbiamo avuto il doppio di occasioni rispetto a loro. Poi è normale che c’è la mentalità di non commettere errori. Sono molto soddisfatto della prestazione. Avremmo potuto vincere perché il Barcellona non sta benissimo. Abbiamo pagato fisicamente nel secondo tempo. Setien? Sa che per due anni ... Leggi su anteprima24

