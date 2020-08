Milano-Sanremo 2020, Nibali: “Ho sbagliato, mi è mancata la gamba per inseguire” (Di sabato 8 agosto 2020) Vincenzo Nibali le ha provate tutte per vincere la Milano-Sanremo 2020. Lo Squalo non è riuscito ad inventarsi una magia per aggiudicarsi il successo e ha commentato la sua prova ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Van Aert l’aveva dimostrato specialmente alle Strade Bianche, era il favorito della giornata. Io ero alla quarta corsa oggi, molto lunga: sono contento. Ho sbagliato, ho attaccato troppo lungo e di fatto ho lanciato l’azione per Alaphilippe, mi è mancata la gamba per seguire. Loro sono molto più esplosivi e veloci di me, hanno molte più fibre bianche su un’azione del genere. Io alla fine stavo bene, abbiamo fatto una giusta interpretazione, perché non avevamo corridori veloci, ... Leggi su sportface

Una giornata di festa, indimenticabile, per l’entroterra di Imperia, protagonista, per la prima volta in 111 anni, del passaggio della Milano-Sanremo, la Classicissima. La corsa, che ha cambiato ...

Dopo il successo alla Strade Bianche di settimana scorsa, Wout Van Aert serve il bis anche nella Milano-Sanremo. In una gara dall’andamento lineare, ove la corsa è esplosa solamente sul Poggio, il bel ...

