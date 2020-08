Merate, ripescate 4 tonnellate di pesci morti (Di sabato 8 agosto 2020) Merate, Lecco,, 8 agosto 2020 - Dalle acque del lago di Sartirana a Merate in tre giorni sono state ripescate quasi quattro tonnellate di carcasse di pesci morti soffocati per la mancanza di ossigeno ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Merate ripescate

Il Giorno

Merate (Lecco), 8 agosto 2020 - Dalle acque del lago di Sartirana a Merate in tre giorni sono state ripescate quasi quattro tonnellate di carcasse di pesci morti soffocati per la mancanza di ossigeno ...Il bilancio finale della strage ha numeri da brivido: in tre giorni, nel laghetto di Sartirana, sono morti 3500 chili di pesce. È quanto hanno calcolato i tecnici di Silea, che hanno smaltito tutte le ...