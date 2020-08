Meloni ricorda la tragedia di Marcinelle: «Non osate paragonare i nostri emigranti ai clandestini» (Di sabato 8 agosto 2020) «Oggi ricordiamo la tragedia della miniera di Marcinelle, che costò la vita a 136 italiani». Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. «Qualche fanatico dell’immigrazione incontrollata osa paragonare quei lavoratori, emigrati per migliorare la propria condizione e quella della Nazione che li ospitava, a chi ogni giorno sbarca illegalmente in Italia esigendo – grazie alla solita sinistra – ogni tipo di diritto e senza contribuire in alcun modo alla società che li ospita. Marcinelle è il simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, della loro dedizione e della loro umiltà. Noi non dimentichiamo». Quel giorno, la tragedia di Marcinelle.. Il disastro di ... Leggi su secoloditalia

