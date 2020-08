Mamma e figlio scomparsi, è ufficiale: arriva la conferma. Ecco di chi è il cadavere ritrovato (Di sabato 8 agosto 2020) È di Viviana Parisi, la dj 43enne originaria di Torino ma da anni residente a Venetico, il cadavere trovato oggi pomeriggio nelle campagne di Caronia, a pochi passi da Messina, dove la donna era scomparsa lunedì scorso insieme al figlio di 4 anni, Gioele Mondello. Sarebbe stato il marito a riconoscere i vestiti della donna e la sua fede nuziale: la conferma definitiva arriverà però solo con il test del Dna. Il corpo senza vita della 43enne è stato rinvenuto col volto sfigurato. Da qui la difficoltà di una immediata identificazione. Per tutto il pomeriggio si erano rincorse diverse voci. I dubbi sull'identità erano stati alimentati anche dal fatto che sempre nella zona della sparizione della dj e del figlio era scomparsa ieri un'altra donna, Francesca Presti, ma fonti ... Leggi su howtodofor

fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato il cadavere della donna “E’ Viviana Parisi” - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - Il__Cassa : Devastante... ... senza parole... - BisciglioneReal : @gossipandsecre @Caschettino1 @Ericilprincipe Mamma mia, mio figlio su Gossip And Secrets... è famoso ?????? -