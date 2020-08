Lucio Battisti: età morte, moglie, figlio cantante, quando è morto, dove e com’è morto (Di sabato 8 agosto 2020) Se c’è una voce che resterà sempre e per sempre una delle pietre miliari della musica italiana è Lucio Battisti. Chiunque, che si tratti di un suo fan o meno, conosce una delle sue meravigliose canzoni. La fusione artistica tra l’artista e Mogol (Giulio Rapetti Mogol) ha dato vita a poesie che ancora risuonano nel nostro quotidiano, illuminandolo di emozioni. La morte del cantante di Poggio Bustone ha messo tristemente fine ad una produzione musicale che avrebbe dato ancora tante, grandi soddisfazioni. Lucio Battisti è tristemente scomparso, a soli cinquantacinque anni, lasciando orfana mezza Italia e non solo. Quella mattina di fine estate ha segnato la fine di un capitolo per il panorama musicale italiano. Ma spesso non si pensa al ... Leggi su tuttivip

Il compianto cantante Lucio Battisti fu sposato per quasi 22 anni con Velezia, nome d’arte di Grazia Letizia Veronese. Dall’unione tra i due nacque Luca Filippo Carlo Battisti, unico figlio della copp ...

Luca Filippo Carlo, figlio Lucio Battisti/ Ecco cosa ha deciso di fare nella vita

Luca Filippo Carlo Battisti è l’unico erede del padre Lucio Battisti. Nato nel ’73 dal matrimonio fra il cantautore e Grazia Letizia Veronese, Luca è cresciuto in un ambiente più che artistico e circo ...

Il compianto cantante Lucio Battisti fu sposato per quasi 22 anni con Velezia, nome d'arte di Grazia Letizia Veronese. Dall'unione tra i due nacque Luca Filippo Carlo Battisti, unico figlio della copp ...