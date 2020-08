I balneari: «Sanata una disparità, cambieremo le spiagge puntando sull’innovazione» (Di sabato 8 agosto 2020) Sanatoria per le concessioni minori. Enrico Schiappapietra, presidente dell’Associazione Bagni Marini: «Nessun regalo» Leggi su ilsecoloxix

LaStampa : Per chi ha contenziosi con lo Stato arriva lo sconto fino al 70%. I trecento beneficiari: «Sanata un’ingiustizia». -

Ultime Notizie dalla rete : balneari Sanata

Il Secolo XIX

Bagno di selfie per Matteo Salvini agli ex laghi Braccini – ora stabilimento balneare e ristorante Amalia – a Pontedera dove ha pranzato con un centinaio (101 per la precisione) imprenditori della cit ...Per chi ha contenziosi con lo Stato arriva lo sconto fino al 70%. I trecento beneficiari: «Sanata un’ingiustizia» TORINO. Flavio Briatore è uno che di spiagge e affari se ne intende. Fu lui a dire che ...