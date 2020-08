"Ha mentito davanti ai magistrati". Se questo è un premier: Conte smascherato da Porro e dal Cts, la bugia sulle zone rosse (Di sabato 8 agosto 2020) “Giuseppe Conte ha mentito davanti ai magistrati”. è la grave accusa che Nicola Porro ha rivolto al premier in merito alla vicenda delle mancate zone rosse ad Alzano e Nembro all'inizio dello scorso marzo. A incastrare l'inquilino di Palazzo Chigi sono i verbali del comitato tecnico scientifico, e più precisamente quello del 3 marzo, in cui si consigliava esplicitamente di chiudere quelle due zone. “Il verbale - ha sottolineato Porro - dimostra che Conte ha mentito su una vicenda in cui sono morte decine di persone. I tecnici chiedevano di chiudere e lui ha detto di non aver mai ricevuto la comunicazione”. Poi la ricostruzione ... Leggi su liberoquotidiano

