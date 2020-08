Gallipoli, lanciano sedie e tavolini dal balcone di un hotel: denunciati due rapper (Di sabato 8 agosto 2020) A Gallipoli si è scatenato il caos in hotel: sono stati denunciati per disturbo alla quiete pubblica due noti rapper. Di ritorno dalla discoteca, in evidente stato di alterazione, avrebbero creato scompiglio in hotel. I due avrebbero anche gettato sul balcone del piano di sotto due sedie e un tavolino. Per i due artisti che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Gallipoli lanciano

MeteoWeek

Gallipoli, noti rapper lanciano sedie e tavolo dall'hotel: "Foglio di via per tre anni ma torneremo" Notte brava per due giovanissimi rapper che, in tour in Puglia, sono stati denunciati per il distur ...Notte brava per due giovanissimi rapper che, in tour in Puglia, sono stati denunciati per il disturbo della quiete pubblica in un hotel di Gallipoli. Si tratta di Mambolosco Sugo e Nardi Sugo. I due d ...