Gallipoli | caos in hotel dopo la notte in discoteca | Daspo di tre anni per due rapper Provvedimento del questore di Lecce

Dopo la serata in discoteca tornano in hotel e infastidiscono gli ospiti sino a gettare sul balcone del piano di sotto una sedia e un tavolino, denunciati per disturbo alla quiete pubblica due noti ra ...

Canti a squarciagola e oggetti scaraventati dal balcone dopo la serata in discoteca, denunciati due noti rapper

GALLIPOLI (Lecce) – Di professione fanno i rapper e godono anche di una certa notorietà. Ma questo non li ha certo salvati da una denuncia per disturbo della quiete pubblica e dalla segnalazione al Pr ...

Dopo la serata in discoteca tornano in hotel e infastidiscono gli ospiti sino a gettare sul balcone del piano di sotto una sedia e un tavolino, denunciati per disturbo alla quiete pubblica due noti rapper.

GALLIPOLI (Lecce) – Di professione fanno i rapper e godono anche di una certa notorietà. Ma questo non li ha certo salvati da una denuncia per disturbo della quiete pubblica e dalla segnalazione al Prefetto.