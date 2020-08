Gaeta, provano ad entrare nello stabilimento visibilmente alterati: allontanate dalla città 3 persone (Di sabato 8 agosto 2020) Polizia di Stato – Questura di Latina: il Commissariato di Gaeta, negli ultimi giorni, ha proposto l’applicazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di tre persone, di origine campana, giunte nella provincia di Gaeta senza un valido motivo, le quali hanno causato problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica e quindi considerate pericolose. Non potranno più tornare a Gaeta un 42enne, un 32enne ed un 24enne, tutti della provincia di Napoli con a carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed altri gravi reati. I predetti, hanno tentato di accedere ad uno stabilimento balneare di Serapo in evidente stato psicofisico alterato, probabilmente dovuto dall’uso smodato di sostanze ... Leggi su ilcorrieredellacitta

