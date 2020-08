Gabigol, il video del Flamengo scatena le critiche: “Ora è Gabigordo” (Di sabato 8 agosto 2020) Il calcio brasiliano si prepara a riprendere il campionato ed è bastato un video del Flamengo per scatenare le critiche nei confronti di un giocatore. Il club brasiliano sta infatti postando diversi contenuti multimediali per promuovere la ripresa e proprio un video di Gabigol ha scatenato commenti feroci nei confronti del calciatore. L’ex giocatore dell’Inter, trascinatore del Flamengo nella passata stagione, è stato attaccato dagli utenti per la forma fisica non ottimale, che lo vede con qualche chilo in più rispetto alla norma. Piccolo dettaglio sottolineato con commenti molto pesanti, che dicono che Gabigol sia sempre più somigliante a quello che in Brasile è conosciuto come il suo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio | Un video del #Flamengo scatena le critiche nei confronti di #Gabigol, attaccato per la forma fisica - stebillo : RT @fcin1908it: Flamengo pubblica video di Gabigol, è un po' fuori forma. Critiche social: 'Ora è Gabigordo' - - fcin1908it : Flamengo pubblica video di Gabigol, è un po' fuori forma. Critiche social: 'Ora è Gabigordo' -… - ClaySilva15 : RT @laricorrea91: @GiorgiandeA @gabigol HAHAHHAHAHAHAHAH EU RI MUITO NESSA PARTE DO VIDEO - laricorrea91 : @GiorgiandeA @gabigol HAHAHHAHAHAHAHAH EU RI MUITO NESSA PARTE DO VIDEO -

