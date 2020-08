Franceschini: “Intervento imponente per turismo e cultura, oltre tre miliardi” (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA – “È di oltre 3 miliardi di euro il pacchetto approvato ieri dal consiglio dei ministri per sostenere i settori del turismo e della cultura. Un intervento davvero imponente con molte misure: dai contributi per le le attività commerciali nelle città d’arte; alla sospensione dell’Imu per le strutture ricettive, i cinema e i teatri; al sostegno ai lavoratori dipendenti, i precari e gli stagionali; agli aiuti per tutte le strutture ricettive, i teatri, i cinema e i musei. Un sostegno dovuto per due settori che rendono l’Italia unica e invidiata in tutto il mondo”. Così il ministro per i Beni e le e Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in una nota.PACCHETTO TURISMOIMPRESE TURISTICHE, SGRAVI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI E PER CHI RIAPRE Leggi su dire

