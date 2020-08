Flavio Insinna e L’Eredità, guai per una risposta sbagliata: la decisione del tribunale (Di sabato 8 agosto 2020) Un’edizione da dimenticare, l’ultima de L’Eredità: Flavio Insinna si è trovato a dover condurre in piena pandemia, ma questa non è l’unica cosa che ha scosso il programma. Sui principali siti e quotidiani legati al mondo dello spettacolo balza agli occhi la pubblicazione di una notizia che riguarda il famoso programma di Rai Uno, l’Eredità. … L'articolo Flavio Insinna e L’Eredità, guai per una risposta sbagliata: la decisione del tribunale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaMammaN1 : - Susanna05662273 : @aboubakar_soum @insinnaflavio Che bella persona Flavio Insinna??ammirazione totale???????? - GiuvaSkin : RT @OttobreInfo: ''Il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele'. Flavio Insinna, conduttore d… - simoventurini1 : RT @OttobreInfo: ''Il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele'. Flavio Insinna, conduttore d… - SusiStefani : @aboubakar_soum @insinnaflavio Grazie Flavio Insinna! Ce ne vorrebbero altri, tanti, personaggi pubblici (non polit… -