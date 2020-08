Finti sfollati o alluvionati per truffare anziani preti: nella banda anche… una suora (finta) (Di sabato 8 agosto 2020) Le vittime erano curati di campagna, raggirati quasi sempre al telefono. Quattro arresti, la base dei colpi era Genova. Decine di episodi al vaglio Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Finti sfollati

Il Secolo XIX

Le vittime erano curati di campagna, raggirati quasi sempre al telefono. Quattro arresti, la base dei colpi era Genova. Decine di episodi al vaglio Genova – Si erano specializzati in storie strappalac ...Ieri a Beirut, Libano, Mediterraneo, non lontano da casa nostra, per intendersi una serie di esplosioni hanno causato centinaia di morti, migliaia di feriti, oltre 300 mila sfollati e “senza ... è ...