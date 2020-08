"Erano arrivati 5 giorni fa dall'estero". Paura al convento di Assisi: nuovo focolaio per "colpa" dei novizi (Di sabato 8 agosto 2020) nuovo focolaio di coronavirus in Umbria. Stavolta l'immigrazione clandestina non c'entra, perché i contagi sono emersi nel sacro convento di Assisi. A renderlo noto padre Enzo Fortunato, direttore della struttura adiacente alla Basilica di San Francesco: otto novizi sono risultati positivi al Covid e adesso si trovano in isolamento. Inoltre sono state applicate e prese tutte le procedure sanitarie del caso. “I giovani novizi risultati positivi - ha spiegato padre Fortunato - provengono da diverse parti del mondo e sono entrati a far parte del noviziato solo 5 giorni fa e non hanno avuto contatti con la comunità e i pellegrini”. Per questo motivo il sacro convento di Assisi ha deciso di ... Leggi su liberoquotidiano

marcodimaio : L'8 agosto del '56 un incendio alla miniera di carbone di #Marcinelle provocò la morte di 262 minatori, 136 dei qua… - IlFlaco : Noi abbiamo un max di 6 turisti per turno. Giro delle 15.45 con 5 prenotati. Alle 15.40 li chiamo perché non erano… - AnimaCeleste : RT @marcodimaio: L'8 agosto del '56 un incendio alla miniera di carbone di #Marcinelle provocò la morte di 262 minatori, 136 dei quali eran… - AndreaMatyellow : RT @marcodimaio: L'8 agosto del '56 un incendio alla miniera di carbone di #Marcinelle provocò la morte di 262 minatori, 136 dei quali eran… - SandraM0027 : @colvieux Qui in Liguria erano arrivati parecchi lombardi in fuga. Senza biasimare (avessi avuto una seconda casa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Erano arrivati Basilicata, 14 migranti fuggiti da una struttura di accoglienza. Erano arrivati da Porto Empedocle dopo uno sbarco Melandro News Linee guida tpl in sicurezza

Approvate linee guida per trasporto pubblico in sicurezza da settembre. Alessandri, nuove misure garantiscono domanda e offerta di tpl garantendo lavoratori e utenti. La giunta regionale ha deliberato ...

COME ERAVAMO / "Dall'alluvione alla visita del Papa, vi raccontiamo 60 anni di S. Croce"

Firenze, 8 agosto 2020 - “Ormai qui è tutto un cantiere”, dice Ottavio, commentando i continui rumori che provengono dagli appartamenti adiacenti. “Li comprano, li trasformano e poi li affittano ai tu ...

Approvate linee guida per trasporto pubblico in sicurezza da settembre. Alessandri, nuove misure garantiscono domanda e offerta di tpl garantendo lavoratori e utenti. La giunta regionale ha deliberato ...Firenze, 8 agosto 2020 - “Ormai qui è tutto un cantiere”, dice Ottavio, commentando i continui rumori che provengono dagli appartamenti adiacenti. “Li comprano, li trasformano e poi li affittano ai tu ...