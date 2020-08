Elezioni Usa 2020, Trump: “La Russia non vuole che vinca le elezioni” (Di sabato 8 agosto 2020) “L’ultima persona che la Russia vuole vedere in carica è Donald Trump”. A dirlo è lo stesso Trump nella conferenza stampa di ieri dalla sua residenza di Bedminster, in New Jersey. The Donald smentisce così le accuse (e le indagini della intelligence americana) secondo cui Mosca sta lavorando per danneggiare il suo rivale democratico, Joe Biden. Il presidente ha poi ‘assicurato’ che darà un’occhiata alle informazioni dei servizi segreti sul ruolo delle interferenze straniere alle Elezioni. Accordi con Iran e Corea del Nord Il tycoon ha poi toccato altri temi scottanti di politica estera, ovvero il difficile rapporto con l’Iran e la Corea del Nord, garantendo degli accordi in breve tempo con i due Paesi qualora dovesse ottenere il ... Leggi su italiasera

MediasetTgcom24 : Usa 2020, 007: la Cina spera che Trump perda le elezioni #Cina - CottarelliCPI : Lo stesso giorno in cui il PIL degli Usa cade del 33% annualizzato nel Q2 Trump si chiede se sia il caso di rinviar… - Agenzia_Ansa : #Usa - La procura di #Manhattan indaga #Trump per frode bancaria. A 90 giorni dalle elezioni presidenziali, lo scri… - italiaserait : Elezioni Usa 2020, Trump: “La Russia non vuole che vinca le elezioni” - mittdolcino : Intervento tecnico, per capire le prossime elezioni presidenziali USA, lato opposizione globalista ossia Dem -