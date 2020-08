Douglas Costa ammette: “Annata complicata. Volevamo quella Coppa…” (Di sabato 8 agosto 2020) La sconfitta contro il Lione negli ottavi di finale di Champions League fa calare il sipario sulla stagione della Juventus. Un'annata contrassegnata dalla delusione per i flop nella massima competizione europea e dalla sconfitta in finale in Coppa Italia. Unica soddisfazione la vittoria dello scudetto. Risultati poco soddisfacenti che hanno portato inevitabilmente all'esonero del tecnico Maurizio Sarri.caption id="attachment 997249" align="alignnone" width="1024" Douglas Costa Juventus (getty images)/captionBILANCIOPer Douglas Costa è arrivato il momento di tracciare un bilancio della stagione disputata finora. L'esterno brasiliano, alla sua terza annata con la Juventus, affida ai social le sue impressioni: “È stata un annata molto complicata per quanto riguarda noi tutti, in ... Leggi su itasportpress

Douglas Costa traccia un bilancio della stagione bianconera sul suo profilo Instagram. Ecco le sue considerazioni: "È stata un annata molto complicata per quanto riguarda noi tutti, in particolare me, ...

