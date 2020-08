Cristiano Ronaldo, la sorella lo esalta e punge la Juventus: “Sei il migliore ma da solo non potevi fare di più” (Di sabato 8 agosto 2020) Che Cristiano Ronaldo sia molto legato alla sua famiglia è ben noto. Lo stesso si può dire del contrario con la mamma Dolores e le sorelle sempre molto attente alle vicende che riguardano il noto fratello. Ecco perché, ancora una volta, non stupisce il messaggio social pubblicato da Elma Aveiro, sorella dell'asso della Juventus. La donna ha detto la sua commentando l'esito della sfida di Champions League contro il Lione.Elma Aveiro: "Sei il migliore, ma da solo non potevi fare di più"caption id="attachment 1003899" align="alignnone" width="458" Cristiano Ronaldo (instagram Elma Aveiro)/caption"Hai fatto meglio di chiunque altro. Sono orgogliosa di vederti giocare e vedere la tua dedizione, ma ... Leggi su itasportpress

IndianRegista : CRISTIANO RONALDO IL RE IL RE IL RE - OptaPaolo : 67 - Cristiano #Ronaldo ha segnato 67 reti nella fase ad eliminazione diretta della #ChampionsLeague, tante quante… - francefootball : Cristiano Ronaldo est-il trop grand pour la Juventus ? - tal_Marco : RT @mike_fusco: Il rammarico di non aver consentito a Cristiano Ronaldo di giocare la prima e probabilmente unica Final-8 di Champions nell… - Fabbri_Ale : RT @mike_fusco: Il rammarico di non aver consentito a Cristiano Ronaldo di giocare la prima e probabilmente unica Final-8 di Champions nell… -