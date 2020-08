Covid19, nuovo focolaio in Veneto: positive due ragazze rientrate dalla Croazia (Di sabato 8 agosto 2020) focolaio in Veneto, due ragazze di 18 anni hanno scoperto di essere positive al Covid19 dopo il rientro dalle vacanze in Croazia per festeggiare la maturità. Otto contagiati sono risultati positivi tra i contatti delle giovani. Il loro viaggio in Croazia con undici ragazzi di Verona tra discoteche senza mascherine è stato la causa della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

