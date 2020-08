Centrodestra: Fi, nessuno guarda a piccole forze che disperdono area centro (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Ancora una volta è purtroppo necessario smentire ricostruzioni e retroscena apparsi su diversi quotidiani in merito alla situazione di Forza Italia e in particolare allo svolgimento della riunione di giovedì scorso dei vertici del movimento con il presidente Berlusconi. Tali notizie sono il frutto di pettegolezzi e voci incontrollate che non rendono giustizia né della situazione di Forza Italia né del duro lavoro in atto per prepararsi al meglio all’appuntamento elettorale delle Regionali e soprattutto alla difficile stagione della ripresa autunnale, nella quale il Paese rischia di sentire in modo ancora più grave il peso della crisi innescata dalla pandemia. Queste sono le preoccupazioni dei vertici di Forza Italia, non certo contrapposizioni personalistiche o di linea politica che non hanno ragion ... Leggi su calcioweb.eu

Aostaoggi : Elezioni comunali, il centrodestra: non siamo contro nessuno, siamo per Aosta - mariello1982 : @carlogubi Mi permetto di darti del tu. Qui il progetto politico valido non c'è l ha nessuno. Mi fa paura si, ma no… - Loredan83532601 : @capuleti_giulia @Anna86504653 @GiorgiaMeloni Per contrastare il centrodestra hanno messo in ginocchio l'Italia...… - triandafil : RT @MauroVittorio3: Avevano accusato #Salvini di voler CHIEDERE ' pieni poteri ' ed ora #Conte se li è presi i #pienipoteri, e senza CHIEDE… - seneca4949 : RT @MauroVittorio3: Avevano accusato #Salvini di voler CHIEDERE ' pieni poteri ' ed ora #Conte se li è presi i #pienipoteri, e senza CHIEDE… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra nessuno Elezioni comunali, il centrodestra: non siamo contro nessuno, siamo per Aosta Aosta Oggi Centrodestra: Fi, nessuno guarda a piccole forze che disperdono area centro (2)

(Adnkronos) - "Naturalmente -si legge ancora nella nota- le persone che collaborano con il presidente Berlusconi hanno opinioni e sensibilità diverse, delle quali siamo abituati a discutere liberament ...

Forza Italia: siamo parte integrante centrodestra, nessuno guarda a forze politiche minori

Roma, 08 ago 15:54 - (Agenzia Nova) - Una nota di Forza Italia comunica che "ancora una volta è purtroppo necessario smentire ricostruzioni e retroscena apparsi su diversi quotidiani in merito alla si ...

(Adnkronos) - "Naturalmente -si legge ancora nella nota- le persone che collaborano con il presidente Berlusconi hanno opinioni e sensibilità diverse, delle quali siamo abituati a discutere liberament ...Roma, 08 ago 15:54 - (Agenzia Nova) - Una nota di Forza Italia comunica che "ancora una volta è purtroppo necessario smentire ricostruzioni e retroscena apparsi su diversi quotidiani in merito alla si ...