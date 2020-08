Calciomercato Toro: obiettivo Joao Pedro, Zaza nell’affare? (Di sabato 8 agosto 2020) Calciomercato Toro: il club granata vuole Joao Pedro per l’attacco e nell’affare con i rossoblù potrebbe rientrare Zaza Il Toro vuole Joao Pedro per rafforzare il suo attacco. Secondo Tuttosport la trattativa con il Cagliari è iniziata, anche se al momento non c’è l’intesa fra i due club: i rossoblù chiedono 15 milioni di euro, il Torino è fermo a 10. Secondo il quotidiano torinese è possibile che rientri anche Simone Zaza, attaccante che piace al Cagliari e che nel finale di stagione ha fatto vedere qualcosa di importante dopo mesi e mesi di letargo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Nel giorno dell’eliminazione della Juventus agli ottavi di finali di Champions League contro il Lione, al Torino è ufficialmente iniziata l’era di Marco Giampao ...

Non basta Cristiano Ronaldo, Juve eliminata dal Lione (2-1)

Remuntada amara per la Juve di Cristiano Ronaldo, a Torino è il Lione a passare in vantaggio su rigore con Depay. Sempre su penalty Ronaldo trova il pari. Nella ripresa CR7 ribalta il risultato. La J ...

