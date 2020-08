Buone notizie per le Pmi del comparto degli allestitori (Di sabato 8 agosto 2020) Ce l’abbiamo fatta! Finalmente è arrivata la notizia che centinaia di piccole imprese italiane aspettavano da settimane e che ora sono felicissimo di dare: al comparto degli allestitori sarà riservata una cospicua parte dei 20 milioni di euro di ristori per le fiere e i congressi cancellati, annullati o rinviati a causa dell’emergenza sanitaria. Vi racconto la loro storia: tutto nasce da una segnalazione che mi è arrivata da Ernesto, un attivista a 5 Stelle della provincia di Salerno, il quale è da tempo in contatto con molti imprenditori del settore fieristico. A quel punto insieme decidiamo di organizzare un incontro in videoconferenza, al quale partecipano tantissimi titolari di aziende che realizzano allestimenti per fiere e congressi. Imprese che ogni anno impiegano centinaia di lavoratrici e ... Leggi su ilblogdellestelle

