18 persone sono morte venerdì nell'incidente di un aereo di Air India Express all'aeroporto di Calicut, in India

18 persone sono morte venerdì sera nell'incidente che ha coinvolto un aereo della compagnia Indiana Air India Express all'aeroporto di Calicut, nel sud dell'India. L'aereo, ha detto il ministro dell'Aviazione civile, è scivolato oltre la pista di atterraggio per via

244 persone sono risultate positive al coronavirus nel centro d'accoglienza di Treviso

Lamezia Terme - Dopo l'approvazione del Bilancio consolidato 2018 e del Consuntivo 2019, il Consiglio comunale è tornato a riunirsi presso la sala di via Perugini. All'ordine del giorno, 51 punti. Mol ...

Coronavirus Aprilia, 7 ancora positivi. Avverte il Comune: “Siamo ancora lontani dalla fine dell’emergenza”

Sono 7 i pazienti ancora positivi ad Aprilia e 30 le persone al momento poste in isolamento domiciliare (non positivi). A fare il punto della situazione sulla diffusione del coronavirus in città è ...

