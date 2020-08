Xavi, che combini? Multato per aver violato restrizioni per il Covid-19 (Di venerdì 7 agosto 2020) Brutte notizie per Xavi. L'allenatore dell'Al-Sadd che poco tempo fa aveva annunciato di aver contratto il coronavirus, adesso, dovrà anche pagare una multa. Il motivo? Non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza relativi proprio al Covid-19.Xavi: Multato per mancato rispetto protocolli Covid-19caption id="attachment 997037" align="alignnone" width="434" Xavi (instagram)/captionAveva detto di stare bene nonostante il coronavirus ed evidentemente era così tanto che, in qualche modo, Xavi non avrebbe rispettato il protocollo di sicurezza imposto. A riportare la notizia è Marca che spiega come la federazione del Qatar abbia Multato l'allenatore dell'Al Sadd e altri tecnici (e giocatori) per la stessa motivazione. ... Leggi su itasportpress

