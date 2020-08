Wilford Brimley l’attore noto per i ruoli di burbero è morto (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ morto Wilford Brimley, il cinema mondiale perde uno dei suoi protagonisti più amati, l’attore era malato da tempo E’ scomparso Wilford Brimley, l’attore statunitense era molto apprezzato per le sue interpretazioni da burbero. A renderlo particolare erano anche i vistosi baffi che ha sfoggiato in diversi film come “La cosa” e “Cocoon”. I baffi da tricheco lo hanno reso simpatico e anche divertente, e gli spettatori lo apprezzavano moltissimo. L’attore aveva 85 anni e da tempo era in dialisi. Da alcune settimane era stato sottoposto anche in terapia intensiva nell’ospedale di St. George, nello stato dell’Utah. Ad annunciare la sua morte a “The Hollywood Reporter” è stata la sua manager Lynda ... Leggi su kontrokultura

