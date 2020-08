Vidal: aggrediamo il Napoli, lanciamo un messaggio per il futuro (Di venerdì 7 agosto 2020) Mentre altri, vedi Rakitic, temono l’imboscata del Napoli nascosto dietro una muraglia pronto a ripartire, c’è un’altra anima che si muove nel Barcellona: quella dell’all-in. Attacchiamo, aggrediamo, stravinciamo. Perché il Napoli è solo un mezzo per assicurarsi futura credibilità. Non basta vincere – per usare un trito modo di dire – bisogna convincere. La pensa così anche Arturo Vidal, che non sarà della partita causa squalifica ma che ha ben chiara la strategia. E la espone in un’intervista al Mundo Deportivo: “Il Napoli arriva rodato, e noi ci siamo fermati due settimane fa, ma questa partita è diversa. Non importa chi è più o meno stanco. Passerà chi lascia più energia sul ... Leggi su ilnapolista

