Ventenne di Varese muore precipitando dalla cresta Reposoir delle Grandes Jorasses (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia in Valle d’Aosta. Un alpinista di 25 anni della provincia di Varese è morto precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir delle Grandes Jorasses. Insieme con altri due compagni, secondo quanto ricostruito dai soccorritori. Il Ventenne aveva aperto una nuova via di ascesa lungo la parete est della Grandes Jorasses, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. È caduto precipitando dall’altezza di 3.450 metri. Inutile l’intervento del Soccorso alpino valdostano e di quello della Guardia di Finanza. L’uomo è morto sul colpo. In una nota si specifica che “l’incidente sul Reposoir ... Leggi su laprimapagina

Restano gravi le condizioni della ventenne rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto ieri pomeriggio (sabato) sulla provinciale 235 fra Lodi e il casello A1: la ragazza, che ha riportato un t ...

non solo il fenomeno “movida selvaggia“ ma anche l’utilizzo della mascherina e il distanziamento fisico. Sono state identificate 153 persone, controllati 86 veicoli e quattro attività commerciali. Sor ...

