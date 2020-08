Uomini e Donne, quando inizia la nuova stagione? L’indiscrezione (Di venerdì 7 agosto 2020) nuova indiscrezione per Uomini e Donne: il dating show ripartirà a settembre con tante sorprese che stupiranno i fan Pochi giorni fa sono trapelate le prime indiscrezioni sulla partenza di Uomini e Donne, amato e seguito dating show di Canale 5. Il programma dovrebbe ripartire lunedì 14 settembre 2020, con tante novità, nuovi tronisti, nuovi corteggiatori e colpi di scena. A scatenare la curiosità dei fan del programma, ci hanno pensato le pagine social ufficiali. Queste ultime, infatti, hanno pubblicato un post con una didascalia piuttosto enigmatica: “Abbiamo una sopresa per voi”. Non si sa esattamente di cosa si tratti, ma stando ai profili social della trasmissione sarà una sorpresa davvero piacevole per i numerosi telespettatori. Ci sarà ... Leggi su nonsolo.tv

