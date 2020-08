Un posto al sole in lutto, l’addio commosso degli attori e della troupe (Di venerdì 7 agosto 2020) Triste momento per il cast di Un posto al sole e per l’intera famiglia della soap-opera: un giovane ragazzo, Marco Malapelle, attrezzista e macchinista è morto. Oltre a lavorare per Un posto al sole, Marco Malapelle ha partecipato ad altre importanti produzioni come L’Amica Geniale, nei concerti di Liberato e negli sketch dei The Jackal. … L'articolo Un posto al sole in lutto, l’addio commosso degli attori e della troupe proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

