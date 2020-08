Thun, che botta: perde e rischia la retrocessione (Di venerdì 7 agosto 2020) Tosetti e soci sono caduti 2-0 al Rheinpark, per conservare la categoria ora serve loro l’impresa. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Thun che Il Thun perde punti a Zurigo e va allo spareggio RSI.ch Informazione Vaduz con un piede e mezzo in Super League

VADUZ - La sorpresa è servita nell’andata dello spareggio promozione/relegazione. Il Vaduz, secondo di Challenge League, ha schiantato 2-0 il Thun (reti di Cicek e Sutter), facendo un passo netto - an ...

VADUZ - La sorpresa è servita nell'andata dello spareggio promozione/relegazione. Il Vaduz, secondo di Challenge League, ha schiantato 2-0 il Thun (reti di Cicek e Sutter), facendo un passo netto - an ...