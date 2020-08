Sono Philippe Petit: volo sopra i sogni della gente (Di venerdì 7 agosto 2020) Philippe Petit: volo sopra i sogni della gente. Il piccolo arrampicatore delle nuvole per far rumore sulla fune del cielo. , tra gli scherzi psichedelici del cielo mi prendo gioco di gendarmi e paparazzi. Philippe Petit: volo sopra i sogni e sopra il vento Questa è la … Leggi su periodicodaily

Con questo articolo (bellissimo come sempre) Philippe #Brunel chiude la sua quarantennale carriera all'#Equipe. Collega d… - Circa cinque anni fa, l'ancora che ricordasse casa mia è cambiata. Preparavo pochissimi libri, tutti regalati o com… - Ora che anche Philippe Brunel va in pensione mi accorgo che stupirmi di pelo bianco tra i baffi è sciocco. Grazie a lui e al…

Philippe Petit: volo sopra i sogni della gente. Il piccolo arrampicatore delle nuvole per far rumore sulla fune del cielo. Sono Philippe Petit: volo sopra i sogni della gente, tra gli scherzi psichede ...

Colpo Arsenal, in arrivo Coutinho dal Barcellona!

La trattativa tra Arsenal e Barcellona per il trasferimento di Philippe Coutinho a Londra procede a vele spiegate. Secondo Sport, ormai i discorsi tra le due società sarebbero in fase avanzata e si do ...

