Salvano il cane dall’incendio e lo riconsegnano al padrone. L’abbraccio è commovente – VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) Un cane si è riunito con il suo proprietario dopo essere stato in balia degli incendi californiani per tre giorni. Il povero animale è stato salvato dai vigili del fuoco, che sono intervenuti durante l’incendio sviluppatosi in California, e precisamente nella Foresta Nazionale di San Bernardino, in seguito all’autocombustione di una vettura diesel. Per arginare … L'articolo Salvano il cane dall’incendio e lo riconsegnano al padrone. L’abbraccio è commovente – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

colpadeltempo : @astronautalpha Ovviamente ci sono anche persone che si salvano, sia chiaro, però non si può più dire niente che ti… - IlMondoDiAllie : RT @CrisciGloria: Pompieri salvano il cane anziano caduto nel canale: ora sta bene - mapiele : RT @CrisciGloria: Pompieri salvano il cane anziano caduto nel canale: ora sta bene - CrisciGloria : Pompieri salvano il cane anziano caduto nel canale: ora sta bene - Amore4Zampe : Sembrava una missione impossibile... Scopri cos'è successo Clicca qui! ----->>> -

Ultime Notizie dalla rete : Salvano cane I vigili del fuoco salvano due cani caduti in un pozzo a Canelli Quotidiano Piemontese Rho, cagnolino rimane incastrato in una grata: pompieri lo salvano

Momenti di paura per un piccolo volpino e per la sua padrona dopo che l'animale è rimasto bloccato in una grata durante una passeggiata: come spesso accade a salvarlo sono stati i vigili del fuoco pro ...

Doppio salvataggio di cani nel pozzo nel canellese

Questa mattina il comando dei Vigili del Fuoco di Asti ha ricevuto quasi in contemporanea due richieste per soccorso animale. In entrambi i casi si trattava di due cani, finiti in un pozzo, in due div ...

Momenti di paura per un piccolo volpino e per la sua padrona dopo che l'animale è rimasto bloccato in una grata durante una passeggiata: come spesso accade a salvarlo sono stati i vigili del fuoco pro ...Questa mattina il comando dei Vigili del Fuoco di Asti ha ricevuto quasi in contemporanea due richieste per soccorso animale. In entrambi i casi si trattava di due cani, finiti in un pozzo, in due div ...