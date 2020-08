Roberta Ragusa, la figlia vince un concorso di bellezza: “Mamma sarebbe stata felice” (Di venerdì 7 agosto 2020) La figlia di Roberta Ragusa, donna scomparsa nel 2012 e per la cui morte è stato condannato il marito Antonio Logli, ha vinto un concorso di bellezza online coronando, così, anche il sogno dell’amata mamma. Alessia Logli, 18 anni e un fisico statuario, si è aggiudicata la fascia di “Miss Grand Prix on the web” … L'articolo Roberta Ragusa, la figlia vince un concorso di bellezza: “Mamma sarebbe stata felice” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

