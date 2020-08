Qualifiche MotoGP GP Repubblica Ceca Brno 2020: orari e come vederle in tv (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutto pronto a Brno per la seconda giornata di lavoro al Gran Premio della Repubblica Ceca. Prosegue il weekend in terra Ceca con la giornata di sabato 8 agosto che regalerà agli appassionati la chiusura del lavoro delle libere ma soprattutto una qualifica da urlo. Tutti in pista alle ore 9:55 per le prove libere 3 che definiranno la classifica dei tempi combinati tenendo conto anche dei risultati registrati nella giornata di venerdì. Alle 13:30 il via alle libere 4, poi alle 14:10 cominceranno le Qualifiche con il Q1 fino ad arrivare al Q2 delle 14:35. La giornata di sabato 8 agosto del GP della Repubblica Ceca verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, visibili in streaming su Sky Go e Now Tv per gli ... Leggi su sportface

