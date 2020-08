Paratici: “Siamo convinti di arrivare a Lisbona. Ronaldo sta molto bene” (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabio Paratici, diretto sportivo della Juventus ha parlato prima di Juventus-Lione: Una gara fondamentale senza tifosi: “Ce lo auspichiamo, senza tifosi è sempre difficile ma sono alibi che non ci prendiamo. E’ una partita bella da giocare, una prospettiva da raggiungere come andare a Lisbona, giochiamo questa gara con il gusto di giocare la Champions League, che è differente da tutto il resto”. Paratici ha parlato del futuro di Sarri: “Ha ripetuto quello che avevo detto nei precedenti pre-partita, i giudizi su allenatore, giocatori e dirigenti non vengono fatti su una partita, adesso concentriamoci su questa partita per arrivare a Lisbona e giocarci la Final Eight. Avanti con Sarri? Certo, ma noi siamo convinti di giocare questa partita per ... Leggi su alfredopedulla

