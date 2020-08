Oltre 19 milioni di casi nel mondo, più di 1 milione in Africa (Di venerdì 7 agosto 2020) Spagna, prima in Europa per contagi, supera la GB. Oms: il 64% dei casi tra 25-64enni, contagi tra bambini aumentati di sette volte Leggi su tg.la7

luigidimaio : Anche la politica dia il buon esempio di fronte ai cittadini. Il taglio dei parlamentari comporterebbe un risparmio… - TizianaFerrario : #lockdown Guardiamo cosa è successo nei paesi dove hanno chiuso a scacchiera tipo #Usa. Quasi 5 milioni di positivi… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di coronavirus in #India ha superato i due milioni. Lo ha reso noto il #ministero della Sanità… - MarinaR8804 : RT @TizianaFerrario: #lockdown Guardiamo cosa è successo nei paesi dove hanno chiuso a scacchiera tipo #Usa. Quasi 5 milioni di positivi ol… - sardo1951 : RT @TizianaFerrario: #lockdown Guardiamo cosa è successo nei paesi dove hanno chiuso a scacchiera tipo #Usa. Quasi 5 milioni di positivi ol… -