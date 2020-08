MOVIOLA – Juventus-Lione: Bonucci con la mano? L’arbitro e il Var dicono di no (Di venerdì 7 agosto 2020) Si infiamma Juventus-Lione, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. All’Allianz Stadium i ragazzi di Rudi Garcia si trovano dentro l’area di rigore bianconera, brutta uscita di Szczesny che accende una mischia e i francesi chiedono rigore per un fallo di mano di Leonardo Bonucci che però, dalle immagini mostrate in tv, non sembra essere così. Dal Var confermano, tutto regolare. Leggi su sportface

fanpage : Moviola #JuventusLione: clamoroso errore di arbitro e VAR su Bentancur #ChampionsLeague - sportface2016 : #JuventusLione, moviola: #Bonucci con la mano? Per arbitro e Var no, si gioca #Ucl - zazoomblog : MOVIOLA – Juventus-Lione altro rigore inesistente: Depay con il braccio attaccato VIDEO - #MOVIOLA #Juventus-Lione… - zazoomblog : MOVIOLA – Juventus-Lione Bernardeschi su Aouar: l’arbitro fischia rigore - #MOVIOLA #Juventus-Lione #Bernardeschi - DeeP_InSiDe89 : RT @sportface2016: #JuventusLione, altro rigore inesistente: #Depay con il braccio attaccato al corpo, la MOVIOLA #Champions #Ucl https://t… -