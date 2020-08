Moto2, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 2, comanda Bastianini (Di venerdì 7 agosto 2020) Enea Bastianini ha fatto registrare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca di Moto2. Il pilota italiano dell’Italtrans in sella alla Kalex ha fatto segnare il giro più veloce in 2’02″689 ottenendo il miglior risultato del pomeriggio. Secondo tempo per Sam Lowes, che resta al comando della classifica combinata, mentre il terzo crono lo fa registrare Luca Marini dello Sky Racing Team VR46. libere 2 nel complesso positive per i piloti italiani, con Fabio Di Giannantonio sesto che precede Marco Bezzecchi, quindi Stefano Manzi nono e Luca Baldassarri decimo. L’unico dei virtualmente qualificati al Q2 con il tempo delle FP1 è lo spagnolo Augusto ... Leggi su sportface

