Montagna: con Griminelli e Diego Basso omaggio a eroi Covid e Morricone (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos/Labitalia) - L'emozione che diventa commozione, la magia dei suoni che riecheggiano tra vette dolomitiche come Mulaz, Focobon e le Pale di San Martino, per poi espandersi fin dentro ai boschi. Sono note che hanno fatto vibrare le corde, non solo degli strumenti, quelle del concerto 'La mia Terra', stamattina, nel 'Bosco degli Artisti' in località Le Buse a Falcade (BL), nel cuore della Ski Area San Pellegrino. Un concerto con la grande orchestra, a quasi 2.000 metri di quota, che ha reso omaggio agli eroi dell'emergenza Covid-19 con le musiche di Ennio Morricone. Ad aggiungere pathos alle performance della grande orchestra, diretta dal maestro Diego Basso, ci ha pensato l'ospite a sorpresa dell'evento: il celebre flautista reggiano Andrea ... Leggi su liberoquotidiano

pizzinski : @enzomazza @mante 'lockdown con attenzione all'economia' = 'vado in montagna ma porto ombrellone e materassino' - MaurizioFuochi : RT @andreabonazzabz: Domenica in #montagna con #LaMuvra ???? #ItalianiInTrincea - KatRinakor : RT @viveresmart: Dallo #smartworking all’#holidayworking. Il nuovo trend che privilegia località meno note, dimore in montagna o al mare, v… - BLIND_DATA24 : RT @viveresmart: Dallo #smartworking all’#holidayworking. Il nuovo trend che privilegia località meno note, dimore in montagna o al mare, v… - MassimoSertori_ : Il buon governo di #RegioneLombardia parla con i fatti! Sul nostro territorio arriveranno risorse incredibili per r… -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna con Montagna: con Griminelli e Diego Basso omaggio a eroi Covid e Morricone Il Sannio Quotidiano Allerta ghiacciaio: il bollettino, conferma le criticità

Il bollettino di allertamento del ghiacciaio di Planpincieux emesso nel pomeriggio conferma che permangono i "trend anomali delle temperature" e le conseguenti variazioni "anomale del deflusso idrico" ...

Il bambino e la montagna

Torbjørn Ekelund, scrittore e giornalista norvegese, ci accompagna nella sua terra, in Norvegia, e ci fa compiere con questo bel romanzo due viaggi: il primo è in compagnia di suo figlio August, sette ...

Il bollettino di allertamento del ghiacciaio di Planpincieux emesso nel pomeriggio conferma che permangono i "trend anomali delle temperature" e le conseguenti variazioni "anomale del deflusso idrico" ...Torbjørn Ekelund, scrittore e giornalista norvegese, ci accompagna nella sua terra, in Norvegia, e ci fa compiere con questo bel romanzo due viaggi: il primo è in compagnia di suo figlio August, sette ...